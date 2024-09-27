Le Monde: Росія та Україна проведуть обмін дітьми, посередником виступить Катар
Україна та Росія проведуть обмін 13 дітьми, які були переміщені через повномасштабне вторгнення. Посередником в обміні виступить Катар, повідомляє Le Monde із посиланням на інформацію катарського чиновника l'Agence France-Presse.
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"Дев'ять неповнолітніх та один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні", – повідомив обізнаний чиновник.
Також, за інформацією від чиновника, четверо дітей передадуть Росії для "возз'єднання з сім'ями". Вік українських дітей від 12 до 17 років, а тих, кого перемістять до Росії, – від двох до семи років. Усіх дітей зустрінуть у посольстві Катару у Москві, але дата обміну не розкривається.
Як зазначає видання Le Monde, Катар виступає посередником у питанні обміну дітьми, депортованими до Росії чи тимчасово окупованих територій України, з липня 2023 року. Посилаючись на інформацію української сторони, повідомляється, що до Росії могли депортувати 20 000 українських дітей, а повернути додому вдалося близько 400 із них.
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