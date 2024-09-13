Україна повернула 49 людей з російського полону. Серед них військовий медик з Маріуполя

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україні вдалося повернути 49 українців з російського полону – 13 вересня відбувся новий обмін з країною-агресором. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", – написав він.

Звільнено кримськотатарську активістку Леніє Умєрову, яку російські окупанти взяли в заручники, коли вона приїхала доглядати за своїм хворим батьком. Також Україна обміняла частину військових Азовсталі. Серед повернених додому – Герой України та військовий медик Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених: 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів. Восьмеро — представники ЗСУ, двоє — з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро – цивільні.

Цей обмін Коордштаб називає особливим, оскільки вперше за тривалий час вдалося звільнили з полону 23 українки. Зокрема, це цивільні жінки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

Обміну сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

"Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство", – додали у Коордштабі.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

24 серпня Reuters анонсувало обмін військовополоненими між Україною та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Дивіться кадри з попереднього обміну. Тоді додому повернулися 115 українців.