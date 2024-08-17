Коордштаб: Пріоритетні люди на обмін — полонені з 2014 року. Востаннє таке було у 2019-му

Останній раз подібний обмін, на якому Україна зібрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року

Український військовий на обміні (Фото: ОП)

До першочергових категорій українців, які Україна прагне повернути у межах обміну, відносяться і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема, і цивільні. Це LIGA.net підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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16 серпня керівник ГУР Кирило Буданов назвав категорії українців, яких першочергово намагатимуться повертати з полону:

→ всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;

→ всіх жінок;

→ всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;

→ особлива увага до повернення всіх, хто захищав "Азовсталь";

→ всіх цивільних бранців — як до широкомасштабної війни, так і після.

Журналіст LIGA.net поставив співрозмовнику уточнювальне запитання: "Серед тих, хто дуже довго перебуває у полоні, мається на увазі ті, хто сидять на Донбасі та Криму ще з часів до 2022 року, зокрема, цивільні?".

Той відповів ствердно: "Так, звісно, усі, з 2014 року".

Останній раз подібний обмін, на якому Україна зібрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року. Офіс президента вів з місця події трансляцію.

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