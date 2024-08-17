Коордштаб: Пріоритетні люди на обмін — полонені з 2014 року. Востаннє таке було у 2019-му
До першочергових категорій українців, які Україна прагне повернути у межах обміну, відносяться і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема, і цивільні. Це LIGA.net підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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16 серпня керівник ГУР Кирило Буданов назвав категорії українців, яких першочергово намагатимуться повертати з полону:
→ всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;
→ всіх жінок;
→ всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;
→ особлива увага до повернення всіх, хто захищав "Азовсталь";
→ всіх цивільних бранців — як до широкомасштабної війни, так і після.
Журналіст LIGA.net поставив співрозмовнику уточнювальне запитання: "Серед тих, хто дуже довго перебуває у полоні, мається на увазі ті, хто сидять на Донбасі та Криму ще з часів до 2022 року, зокрема, цивільні?".
Той відповів ствердно: "Так, звісно, усі, з 2014 року".
Останній раз подібний обмін, на якому Україна зібрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року. Офіс президента вів з місця події трансляцію.
- 14 серпня 2024 року після спілкування з російською уповноваженою Москальковою український омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
- Наступного дня Лубінець повідомив, що операція ЗСУ у Курській області поліпшила ситуацію щодо повернення українських військовополонених додому, але наявність діалогу з РФ не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом.
- Під час операції в Курській області спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Голова СБУ повідомив, що спочатку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією відбуватимуться перемовини про їх обмін.
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