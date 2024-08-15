Операція у Курській області покращила ситуацію з поверненням військовополонених – омбудсмен
Операція ЗСУ у Курській області поліпшила ситуацію щодо повернення українських військовополонених додому, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Але наявність діалогу з РФ не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом, розповів посадовець в ефірі телемарафону.
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Омбудсмен нагадав про свої слова у середу, що російська сторона вперше проявила ініціативу обговорити ситуацію та провести з ним зустріч.
Він звернувся до громадян та закликав не забувати, що війна продовжується – і російська сторона завжди намагатиметься використовувати чинник військовополонених та їхніх родин задля підриву політичної та соціальної ситуації в Україні.
"Тому навіть якщо сьогодні ми [з Росією] про щось потенційно домовляємось – це не означає, що завтра це точно буде виконано", – додав Лубінець.
Водночас посадовець визнав: станом на зараз, обстановка на Курщині, яка склалася завдяки ЗСУ, поліпшила ситуацію щодо повернення українських захисників та захисниць з російського полону.
Омбудсмен сподівається, що "найближчім майбутнім" всі консультації, комунікації, перемовини та залученість партнерів призведуть до обміну.
- 14 серпня після спілкування з російською уповноваженою Москальковою Лубінець заявив, що Росія на тлі операції у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
- 15 серпня на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію щодо повернення українців з російського полону.
- Під час операції в Курській області спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Голова СБУ повідомив, що початку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією будуть йти перемовини про їх обмін.
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