Операція у Курській області покращила ситуацію з поверненням військовополонених – омбудсмен

Але наявність діалогу з Росією не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом, акцентував Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

Операція ЗСУ у Курській області поліпшила ситуацію щодо повернення українських військовополонених додому, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Але наявність діалогу з РФ не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом, розповів посадовець в ефірі телемарафону.

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Омбудсмен нагадав про свої слова у середу, що російська сторона вперше проявила ініціативу обговорити ситуацію та провести з ним зустріч.

Він звернувся до громадян та закликав не забувати, що війна продовжується – і російська сторона завжди намагатиметься використовувати чинник військовополонених та їхніх родин задля підриву політичної та соціальної ситуації в Україні.

"Тому навіть якщо сьогодні ми [з Росією] про щось потенційно домовляємось – це не означає, що завтра це точно буде виконано", – додав Лубінець.

Водночас посадовець визнав: станом на зараз, обстановка на Курщині, яка склалася завдяки ЗСУ, поліпшила ситуацію щодо повернення українських захисників та захисниць з російського полону.

Омбудсмен сподівається, що "найближчім майбутнім" всі консультації, комунікації, перемовини та залученість партнерів призведуть до обміну.

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