На Ставці представили стратегію щодо повернення українців з російського полону

Зеленський доручив ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ розкрити суспільству важливі деталі про повернення українців з російського полону

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

На Ставці верховного головнокомандувача у четвер, 15 серпня, було представлено стратегію щодо повернення українців з російського полону. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами", – заявив він.

Зеленський сказав, що доручив ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як Україна повертає людей з російського полону.

Він також зазначив, що доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз перебувають у полоні.

"Таке посилення довіри потрібне", – підсумував глава держави.

14 серпня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

15 серпня спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

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