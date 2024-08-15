На Ставке представили стратегию возвращения украинцев из российского плена

Зеленский поручил ГУР, МВД, СБУ и ВСУ раскрыть обществу важные детали о возвращении украинцев из российского плена

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

На Ставке верховного главнокомандующего в четверг, 15 августа, была представлена стратегия возвращения украинцев из российского плена. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня на Ставке была представлена стратегия возвращения наших людей из российского плена. Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами", – заявил он.

Зеленский сказал, что поручил ГУР, МВД, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать нашим людям о том, как Украина возвращает людей из российского плена.

Он также отметил, что поручил привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас находятся в плену.

"Такое усиление доверия нужно", – подытожил глава государства.

14 августа 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

15 августа спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз.

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