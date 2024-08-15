Зеленский призвал Раду собраться и принять "пакет оборонных законов": детали

Пакет законов охватит гарантии выплат для военных, воюющих в Курской области, предоставление украинского гражданства иностранным добровольцам и т.п.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду собраться и принять "пакет оборонных законов для Украины", содержащий определение статуса украинских военных в Курской области и другие важные темы. Об этом он сообщил во время видеообращения.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Уже в августе, нужно усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пора принять важные законодательные вещи – оборонный законодательный пакет для Украины. Это решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу, и нашим государственным институциям", – заявил Зеленский.

Президент отметил необходимость законодательного закрепления гарантий для военных, участвующих в Курской операции и других действиях на территории государства-агрессора, чтобы они получали все предусмотренные выплаты и преференции.

Он подчеркнул важность признания и поддержки каждого защитника Украины, включая иностранных добровольцев, которые должны получить украинское гражданство вместе с их родственниками.

Кроме того, Зеленский отметил, что вопрос трофейного оружия, добытого в боях, также нуждается в урегулировании.

"Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте. И прошу Верховную Раду собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", – подытожил глава государства.

6 августа 2024 Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала утрату 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе создание военных комендатур в Курской области.

Читайте также: Украина создала в Курской области первую военную комендатуру и назначила ее руководителя