Украина создала в Курской области первую военную комендатуру и назначила ее руководителя
В Судже Курской области Украина создала военную комендатуру. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на заседании Ставки сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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По его словам, на территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах.
"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель – генерал-майор Москалев", – заявил Сырский.
Главком добавил, что на отдельных направлениях Силы обороны продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км вглубь территории врага.
"Всего с начала операции на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая", – подытожил он.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.
- 12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
- В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.
- Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе создание военных комендатур в Курской области.
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