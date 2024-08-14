Зеленский провел совещание по Курской области. Говорили о создании военных комендатур

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", – написал он.

Президент акцентировал, что Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории.

Он подчеркнул: Силы обороны строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права.

С начала суток 14 августа в Курской области были взяты в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Скриншот: Deepstate

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населенных пунктов в Курской области.

Зеленский заявил, что в Курской области сдались в плен сотни российских военных.

Читайте также: Курская область. Украинское телевидение показало взятую под контроль ВСУ Суджу – видео, фото