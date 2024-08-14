Курская область. Украинское телевидение показало взятую под контроль ВСУ Суджу – видео
Украинское телевидение показало, как выглядит Суджа Курской области РФ, взятая под контроль Силами обороны в ходе украинской операции. Соответствующий сюжет телеканала 1+1 показали в рамках единственного телемарафона.
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В сюжете ТСН показан момент, когда украинские защитники снимают российский флаг с одного из административных зданий Суджи.
Еще показана колонна российской техники – та, по словам корреспондентки, двигалась в сторону украинской границы, но "не доехала".
По словам журналистки, по сравнению с атакованными РФ украинскими городами, Суджа незначительно повреждена — и в основном город изуродован именно российскими авиабомбами.
ТСН добавляет фото: видна разбитая техника россиян, дорожный знак с названиями населенных пунктов Дьяконово, Рыльск и Суджа, а также поврежденное здание:
Также показано, как Силы обороны раздают гуманитарную помощь (еду и воду) местным жителям, которых не предупредили и не эвакуировали российские власти.
Отмечается, что в подвалах украинские репортеры встретили детей 13-14 лет, также известно о самом молодом ребенке в Судже — девочке в возрасте 1 года.
"Из интересного: остающиеся в подвалах люди [россияне] сказали нам о том, что Путин просто не знает, что такая ситуация на Курщине", — отметила журналистка.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение. Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- МИД сообщил, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизнь украинцев и защитить территорию от ударов из России. Также Украина предупредила партнеров, что РФ может прибегнуть к фабрикованию инцидентов с нарушением международного права, чтобы обвинить украинскую сторону.
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