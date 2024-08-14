Украинское телевидение показало, как выглядит Суджа Курской области РФ, взятая под контроль Силами обороны в ходе украинской операции. Соответствующий сюжет телеканала 1+1 показали в рамках единственного телемарафона.

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В сюжете ТСН показан момент, когда украинские защитники снимают российский флаг с одного из административных зданий Суджи.

Еще показана колонна российской техники – та, по словам корреспондентки, двигалась в сторону украинской границы, но "не доехала".

По словам журналистки, по сравнению с атакованными РФ украинскими городами, Суджа незначительно повреждена — и в основном город изуродован именно российскими авиабомбами.

ТСН добавляет фото: видна разбитая техника россиян, дорожный знак с названиями населенных пунктов Дьяконово, Рыльск и Суджа, а также поврежденное здание:

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Также показано, как Силы обороны раздают гуманитарную помощь (еду и воду) местным жителям, которых не предупредили и не эвакуировали российские власти.

Отмечается, что в подвалах украинские репортеры встретили детей 13-14 лет, также известно о самом молодом ребенке в Судже — девочке в возрасте 1 года.

"Из интересного: остающиеся в подвалах люди [россияне] сказали нам о том, что Путин просто не знает, что такая ситуация на Курщине", — отметила журналистка.

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