Українське телебачення показало, який вигляд має Суджа Курської області РФ, взята під контроль Силами оборони у ході української операції. Відповідний сюжет телеканалу 1+1 показали у межах єдиного телемарафону.

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У сюжеті ТСН показано момент, коли українські захисники знімають російський прапор з однієї з адміністративних будівель Суджі. Зазначається, що це сталося у середу, 14 серпня.

Ще показана колона російської техніки — та, за словами кореспондентки, рухалася у бік українського кордону, але "не доїхала".

За словами журналістки, у порівнянні з атакованими РФ українськими містами, Суджа незначно пошкоджена — і здебільшого місто понівечено саме російськими авіабомбами.

ТСН додає фото: видно розбиту колону росіян, дорожній знак з назвами населених пунктів Д'яконово, Рильськ та Суджа, а також пошкоджену будівлю:

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Фото: Telegram ТСН

Також показано, як Сили оборони роздають гуманітарну допомогу (їжу та воду) місцевим жителям, котрих не попередила та не евакуювала російська влада.

Зазначається, що у підвалах українські репортери зустріли дітей 13-14 років, також наразі відомо про наймолодшу дитину у Суджі — дівчинку віком 1 рік.

"З цікавого: люди [росіяни], які залишаються в підвалах, сказали нам про те, що Путін просто не знає, що така ситуація на Курщині", — зазначила журналістка.

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