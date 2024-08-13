Курська область. Росія може вдатися до провокацій проти ЗСУ, Україна попередила партнерів

Речник МЗС зазначив, що партнерів застерегли не піддаватися на пастки російської пропаганди

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

На тлі української операції у Курській області росіяни можуть вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити Україну. Зокрема, можуть бути провокації з перевдягнутими в українську уніформу окупантами. Україна застерегла щодо цього своїх міжнародних партнерів, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його словами, вже є дані про те, що в Москві "дуже занепокоєні" тим, що операція Сил оборони України у Курській області відбувається без порушень міжнародного гуманітарного права.

Такі порушення Росія "дуже хотіла б бачити" й використовувати у своїй пропаганді, зауважив він.

Відповідно, є обґрунтовані підозри та побоювання, що Росія може спробувати сфабрикувати такі підробні інциденти – зокрема з можливим перевдяганням російських військових в українську уніформу, зауважив Тихий.

"Ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Якщо такі спроби з боку Росії будуть – то, власне, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", – зазначив речник.

Раніше, 12 серпня, Служба безпеки України повідомила: спецслужби РФ намагаються використати ситуацію в Курській області, аби безпідставно звинуватити українських військових у воєнних злочинах – ворог може вдатися до провокацій.

Тихий повідомив, що Україна не зацікавлена в тому, аби забрати собі територію Курської області РФ, мета операції – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії.

Також посадовець наголосив, що операція у Курській області допомагає фронту, оскільки не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює їй військову логістику.

Ще МЗС відповіло на заяви Мінська про можливе закриття українського посольства – Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз.

Читайте також: У стилі Сирського. Що відбувається у Курській області і як далеко зайшли ЗСУ