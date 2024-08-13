Курская область. РФ может сделать провокации против ВСУ, Украина предупредила партнеров

Спикер МИД отметил, что партнеров предостерегли не поддаваться на ловушки российской пропаганды

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

На фоне украинской операции в Курской области россияне могут прибегнуть к фабрикации инцидентов с нарушением международного права, чтобы обвинить Украину. В частности, могут быть провокации с переодетыми в украинскую униформу оккупантами. Украина предостерегла насчет этого своих международных партнеров, сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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По его словам, уже есть данные о том, что в Москве "очень обеспокоены" тем, что операция Сил обороны Украины в Курской области проходит без нарушений международного гуманитарного права.

Такие нарушения Россия "очень хотела бы видеть" и использовать в своей пропаганде, заметил он.

Соответственно, есть обоснованные подозрения и опасения, что Россия может попытаться сфабриковать такие поддельные инциденты – в том числе с возможным переодеванием российских военных в украинскую униформу, отметил Тихий.

"Мы предостерегаем наших партнеров активно быть готовыми к такому развитию событий. Если такие попытки со стороны России будут – то, собственно, сохранять бдительность и не поддаваться на эти ловушки российской пропаганды", – отметил спикер.

Ранее, 12 августа, Служба безопасности Украины сообщила: спецслужбы РФ пытаются использовать ситуацию в Курской области, чтобы безосновательно обвинить украинских военных в военных преступлениях – враг может прибегнуть к провокациям.

Тихий сообщил, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизнь украинцев и защитить территорию от ударов из России.

Также чиновник отметил, что операция в Курской области помогает фронту, поскольку не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ей военную логистику.

Еще МИД ответил на заявления Минска о возможном закрытии украинского посольства – Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых несуществующих угроз.

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