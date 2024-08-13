Украина ответила Минску на угрозу закрыть посольство Украины: Призываем не нагнетать

Украинская сторона и дальше будет следить за действиями и заявлениями Беларуси и соответствующим образом на них реагировать, заявил спикер МИД

Беларусский диктатор Александр Лукашенко (Иллюстративное фото: EPA)

Министерство иностранных дел ответило на заявления Минска о возможном закрытии украинского посольства – Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" насчет мнимых несуществующих угроз. Об этом на брифинге сообщил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы видели эти заявления [о возможности закрытия украинского посольства в Минске], тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности, если честно, реагировать на них, потому что беларусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать", – заявил он.

Тихий добавил, что создание Беларусью "мнимых угроз со стороны Украины", каким бы интенсивным оно ни было, не делает такие угрозы более реальными.

Украина призывает Беларусь "не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет", отметил спикер.

В общем, украинская сторона и дальше будет следить за действиями и заявлениями Беларуси и соответствующим образом на них будет реагировать, подытожил чиновник.

Читайте также: Зеленский о допуске "нейтральных" спортсменов на Олимпиаду: Чем Беларусь отличается от КНДР?

Ранее, 10 августа, диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы нарушении беларусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это якобы вечером 9 августа.

Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

Также беларусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может задать вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.

По данным оппозиционного OSIN-проекта "Беларускі Гаюн", 9 августа во время вылетов военная авиация Беларуси не зафиксировала никаких дронов и не запускала никаких ракет.

10 августа белорусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

Читайте также: Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью. Потратили 125 млн евро