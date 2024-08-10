У Лукашенко заявили, что Беларусь может поставить вопрос о закрытии посольства Украины

Ранее Беларусь заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства дронами из Украины

Фото: ресурс оккупантов

Белорусское министерство иностранных дел заявило, что страна может "поставить вопрос о целесообразности" дальнейшего присутствия в Минске дипломатического представительства Украины. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Украины, сообщил белорусский МИД пропагандистскому агентству Белта.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ранее в Минске заявили о якобы нарушении своего воздушного пространства дронами, якобы запущенными с территории Украины. Впоследствии Минобороны Белоруссии опубликовали якобы фото остатков беспилотников. Установить правдивость этих кадров пока невозможно.

После этих обвинений в МИД страны вызвали временную поверенную по делам Украины Ольгу Тимуш.

Как сообщило дипломатическое ведомство Беларуси, Тимуш заявили "решительный протест" и передали "соответствующую ноту".

"Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", – заявили в белорусском МИД.

Украинская дипломатия и другие властные институты пока не комментировали белорусские заявления.

Белорусское Минобороны заявило о перебрасывании к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

Ранее, во время массированных атак со стороны российских оккупантов по Украине, в Беларусь залетали "шахеды". Это было 11, 13 и 31 июля. Дипломатической реакции от Минска на это не последовало.

Читайте также: Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью. Потратили 125 млн евро