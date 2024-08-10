У Лукашенка заявили, що Білорусь може поставити питання щодо закриття посольства України

Раніше Білорусь заявила про нібито порушення свого повітряного простору дронами з України

Фото: ресурс окупантів

Білоруське міністерство закордонних справ заявило, що країна може "поставити питання про доцільність" подальшої присутності у Мінську дипломатичного представництва України. Про це було заявлено тимчасовій повіреній у справах України, повідомило білоруське МЗС пропагандистській агенції Белта.

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Раніше у Мінську заявили про нібито порушення свого повітряного простору дронами, буцімто запущеними з території України. Згодом Міноборони Білорусі опублікували нібито фото залишків безпілотників. Встановити правдивість цих кадрів наразі неможливо.

Після цих звинувачень у МЗС країни викликали тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш.

Як повідомило дипломатичне відомство Білорусі, Тимуш заявили "рішучий протест" та передали "відповідну ноту".

"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлене питання про доцільність його подальшої присутності у Мінську", – заявили у білоруському МЗС.

Українська дипломатія та інші владні інституції поки що не коментували білоруські заяви.

Білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Раніше, під час масованих атак з боку російських окупантів по Україні, до Білорусі залітали "шахеди". Було це 11, 13 та 31 липня. Дипломатичної реакції від Мінську на це не було.

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