Під час масованої атаки до Білорусі залетіли п'ять російських "шахедів" – інфографіка

Перший дрон-камікадзе залетів до Білорусі близько 23:20 у районі села Асаревичі, військові підіймали авіацію

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

Під час масованої дронової атаки на Україну, яку Росія здійснила в ніч проти 31 липня, п'ять "шахедів" перетнули повітряний простір Білорусі. Про це повідомила білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Зазначається, що перший дрон-камікадзе залетів до Білорусі близько 23:20 у районі села Асаревичі, військові підіймали авіацію – винищувач понад годину літав через увесь південний схід країни поблизу прикордоння.

Решта "шахедів" увійшли до повітряного простору Білорусі в районі селища міського типу Лоїв, села Асаревичі та села Кірове.

Інфографіка: Беларускі Гаюн

Дрони-камікадзе вже влітали до Білорусі під час масованих атак 11 та 13 липня.

В ніч проти 31 липня та зранку українські військові збили 89 російських ударних дронів, якими окупаційна армія РФ атакувала Україну.

Над Києвом збили понад 40 "шахедів". Загалом обійшлося без постраждалих.

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