Росіяни писали про нібито прибуття до кордону спецпідрозділів з Білорусі. У ДПСУ відреагували

Демченко запевнив, що російських підрозділів на території Білорусі недостатньо для повноцінного нападу на Україну

Кордон з Білоруссю (Фото: ОП)

Російські пропагандистські медіа повідомляли 30 червня, що білоруські спецпідрозділи нібито прибули на білорусько-український кордон. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Київ 24 та національного телемарафону повідомив, що спроби переміщення техніки чи особового складу окупантів наразі не фіксуються.

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"Вздовж нашого кордону ми не спостерігаємо переміщення техніки чи особового складу. Треба розуміти, що підрозділи армії Білорусі весь цей час певним чином посилюють цей напрямок, перебуваючи на певній відстані від кордону з Україною, але у межах їхньої останньої перевірки боєготовності підрозділів ця ротація, яка планувалася, не була проведена", – сказав він.

Демченко запевнив, що російських підрозділів на території Білорусі недостатньо для повноцінного нападу на Україну.

Говорячи про заяви Білорусі щодо нібито зростання напруженості на кордоні з Україною, речник ДПСУ сказав: "Це черговий виток інформаційної операції, яку проводить Білорусь за підтримки Росії".

10 травня 2024 року американська газета NYT писала, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

31 травня ЦПД повідомив, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.

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