Росіяни знову розганяють ІПСО про відкриття другого фронту України з Білоруссю – ЦПД
Диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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Так, перший заступник голови Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив про готовність Гомельської області до переведення на воєнний час. Цей регіон межує з Україною.

Як пояснює ЦПД, ця заява свідчить про продовження російської інформаційно-психологічної спецоперації щодо "відкриття другого фронту з боку Білорусі", метою якої є нагнітання паніки в українському суспільстві.

Керівник інституції Андрій Коваленко наголошує, що зараз з боку Білорусі є винятково інформаційна загроза, а будь-яка військова активність з боку цієї країни відстежується українською розвідкою.

На цей час окупанти не мають сил і засобів для наступу на Україну з білоруського напрямку, акцентує ЦПД.

Росія імітує нову загрозу, аби відтягнути українські сили з точок фронту, де йдуть найбільш активні бойові дії, проте українські військові готові до будь-яких провокацій з території Білорусі, підсумовує відомство.

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