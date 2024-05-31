Росіяни знову розганяють ІПСО про відкриття другого фронту України з Білоруссю – ЦПД

Диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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Так, перший заступник голови Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив про готовність Гомельської області до переведення на воєнний час. Цей регіон межує з Україною.

Як пояснює ЦПД, ця заява свідчить про продовження російської інформаційно-психологічної спецоперації щодо "відкриття другого фронту з боку Білорусі", метою якої є нагнітання паніки в українському суспільстві.

Керівник інституції Андрій Коваленко наголошує, що зараз з боку Білорусі є винятково інформаційна загроза, а будь-яка військова активність з боку цієї країни відстежується українською розвідкою.

На цей час окупанти не мають сил і засобів для наступу на Україну з білоруського напрямку, акцентує ЦПД.

Росія імітує нову загрозу, аби відтягнути українські сили з точок фронту, де йдуть найбільш активні бойові дії, проте українські військові готові до будь-яких провокацій з території Білорусі, підсумовує відомство.

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10 травня видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.

24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.

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