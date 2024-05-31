Росіяни знову розганяють ІПСО про відкриття другого фронту України з Білоруссю – ЦПД
Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
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Так, перший заступник голови Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив про готовність Гомельської області до переведення на воєнний час. Цей регіон межує з Україною.
Як пояснює ЦПД, ця заява свідчить про продовження російської інформаційно-психологічної спецоперації щодо "відкриття другого фронту з боку Білорусі", метою якої є нагнітання паніки в українському суспільстві.
Керівник інституції Андрій Коваленко наголошує, що зараз з боку Білорусі є винятково інформаційна загроза, а будь-яка військова активність з боку цієї країни відстежується українською розвідкою.
На цей час окупанти не мають сил і засобів для наступу на Україну з білоруського напрямку, акцентує ЦПД.
Росія імітує нову загрозу, аби відтягнути українські сили з точок фронту, де йдуть найбільш активні бойові дії, проте українські військові готові до будь-яких провокацій з території Білорусі, підсумовує відомство.
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- 10 травня видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.
- 23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.
- 24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.
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