У Білорусі розбудовують військову базу. Росія може зберігати там ядерну зброю – фото NYT

Військовий об'єкт розташований поблизу Осиповичів, що за 190 км від кордону з Україною

Фото: NYT/Maxar

Неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю. Відповідні супутникові знімки від Maxar проаналізували журналісти американської газети The New York Times.

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Зокрема, на базі в Осиповичах, що за 190 км від кордону з Україною, зʼявилася нова тришарова огорожа, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах, зазначає NYT.

Базу прикриває протиповітряна оборона, а поблизу неї є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами, з'ясували журналісти.

Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне, зазначає газета.

Колишній співробітник Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

У травні 2023 року Росія остаточно вийшла із Договору про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

6 травня Міноборони РФ повідомило, що за дорученням диктатора Володимира Путіна задля "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань" Генштаб РФ почав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями із залученням авіації та флоту.

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