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Путін продовжує ядерний шантаж. Росія відкликала ратифікацію договору про заборону випробувань

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 11:34
Путін продовжує ядерний шантаж. Росія відкликала ратифікацію договору про заборону випробувань - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін підписав документ про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це повідомили пропагандистські медіа, підконтрольні Кремлю.

Раніше відповідний "закон" було ухвалено депутатами нелегітимної Державної думи РФ.
Йдеться про скасування ратифікації договору 2000 року.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань — багатосторонній міжнародний договір, спрямований на заборону випробувальних вибухів ядерної зброї та будь-яких інших ядерних вибухів у цивільних чи військових цілях у будь-якому місці. Договір ухвалено 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року та відкрито для підписання 24 вересня 1996 року.

Документ розширює до безумовних рамок обмежений режим заборони випробувань ядерної зброї, запроваджений договором про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою 1963 року.

Він складається з преамбули, 17 статей, двох додатків та протоколу. Відповідно до статті I договору:

— Кожна держава-учасниця зобов'язується не виробляти будь-який випробувальний вибух ядерної зброї та будь-який інший ядерний вибух, а також заборонити та запобігати будь-якому такому ядерному вибуху в будь-якому місці, яке знаходиться під його юрисдикцією чи контролем.

— Кожна держава-учасниця зобов'язується далі утримуватися від спонукання, заохочення чи будь-якої участі у проведенні будь-якого випробувального вибуху ядерної зброї та будь-якого іншого ядерного вибуху.

  • 4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.
  • Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.
  • За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.
  • 18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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Дмитро Гриниченко
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