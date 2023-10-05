Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Данілов: Неясно, хто виграє від цього

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов відреагував на заклики російської пропагандистки Маргарити Симоньян влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, росіяни не знають чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

Він нагадав попередження президента Володимира Зеленського про те, що розвідка прогнозує збільшення кількості ядерних погроз із боку Москви до кінця 2023 року.

Данілов висловив думку, що Китай навряд чи дозволить Росії застосовувати ядерну зброю у тому чи іншому вигляді.

"Росія не зможе поламати ту систему, яка є сьогодні у світі. Вивести певну частину супутників, які будуть над Сибіром, може бути й можливо, але тоді незрозуміло, хто від цього виграє", — сказав секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що ситуація з ядерним шантажем стосується не лише України, а й держав, які у 1990-х роках погодились на перерозподіл ядерного арсеналу колишнього СРСР.

Раніше топпропагандистка Кремля Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу електроніку та супутники.

6 вересня 2023 року голова Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО більш агресивної відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.

17 вересня президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний".

Розвідка про випробування ядерної ракети "Буревісник": Нове вундерваффе, демонстрація та шантаж.

Читайте також: РФ, Китай і США розширилися на ядерних полігонах – супутникові знімки CNN

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.