Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Данілов: Неясно, хто виграє від цього
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов відреагував на заклики російської пропагандистки Маргарити Симоньян влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
Данілов висловив думку, що Китай навряд чи дозволить Росії застосовувати ядерну зброю у тому чи іншому вигляді.
"Росія не зможе поламати ту систему, яка є сьогодні у світі. Вивести певну частину супутників, які будуть над Сибіром, може бути й можливо, але тоді незрозуміло, хто від цього виграє", — сказав секретар РНБО.
Чиновник наголосив, що ситуація з ядерним шантажем стосується не лише України, а й держав, які у 1990-х роках погодились на перерозподіл ядерного арсеналу колишнього СРСР.
Раніше топпропагандистка Кремля Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу електроніку та супутники.
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