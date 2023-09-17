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Президент Фінляндії вважає, що ризик застосування ядерної зброї "величезний"

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 19:48
Президент Фінляндії вважає, що ризик застосування ядерної зброї
Саулі Ніїністьо (Скриншот відео)

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний". Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

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Ніїністьо вважає, що ситуація "дуже делікатна" і "навіть дрібниці (як то падіння збитого безпілотника на територію Румунії, про яке питав журналіст. – Ред.) можуть сильно її змінити, і, на жаль, у гірший бік".

"У цьому і полягає ризик такої великомасштабної війни", – сказав президент Фінляндії, і це, на його думку, робить ймовірність застосування Росією ядерної зброї "величезною".

Через те, що ймовірність ядерної ескалації з боку Росії є настільки високою, західні лідери виявляють максимальну обережність, пояснив Ніїністьо.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе... Я хотів би зазначити, що якщо відбудеться ескалація великої війни, тобто світової війни, тоді ядерний ризик стане ще більшим", – сказав він.

  • 22 серпня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Китай, на його думку, застеріг Росію щодо застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.
  • 6 вересня голова генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО більш агресивної відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.

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Сергій Бережний
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