Президент Фінляндії вважає, що ризик застосування ядерної зброї "величезний"
Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний". Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
Ніїністьо вважає, що ситуація "дуже делікатна" і "навіть дрібниці (як то падіння збитого безпілотника на територію Румунії, про яке питав журналіст. – Ред.) можуть сильно її змінити, і, на жаль, у гірший бік".
"У цьому і полягає ризик такої великомасштабної війни", – сказав президент Фінляндії, і це, на його думку, робить ймовірність застосування Росією ядерної зброї "величезною".
Через те, що ймовірність ядерної ескалації з боку Росії є настільки високою, західні лідери виявляють максимальну обережність, пояснив Ніїністьо.
"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе... Я хотів би зазначити, що якщо відбудеться ескалація великої війни, тобто світової війни, тоді ядерний ризик стане ще більшим", – сказав він.
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- 6 вересня голова генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО більш агресивної відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.
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