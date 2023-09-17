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Риск применения ядерного оружия огромен – президент Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 19:48
Риск применения ядерного оружия огромен – президент Финляндии - Фото
Саули Ниинисте (Скриншот видео)

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромен". Об этом он сказал в интервью The New York Times

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Ниинисте полагает, что ситуация "очень деликатная" и "даже мелочи (вроде падения сбитого беспилотника на территорию Румынии, о котором спрашивал журналист. – Ред.) могут сильно ее изменить, и, к сожалению, в худшую сторону". 

"В этом и заключается риск такой крупномасштабной войны", – сказал президент Финляндии, и это, по его мнению, делает опасность применения Россией ядерного оружия "огромной".

Из-за того, что вероятность ядерной эскалации со стороны России настолько высока, западные лидеры проявляют максимальную осторожность, пояснил Ниинисте. 

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет... Я бы хотел отметить, что если произойдет эскалация большой войны, то есть мировой войны, тогда ядерный риск станет еще больше", – сказал он.

  • 22 августа 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Китай, по его мнению, предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины.
  • 6 сентября глава генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что "гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полеты большего количества самолетов с ядерным оружием. 

Читайте также: Финляндия о "неблагодарности": Помощь Украине – не благотворительность, она воюет за нас

Сергей Бережной
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войнаядерное оружиеФинляндияСаули Ниинистё
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