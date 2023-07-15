Финляндия о "неблагодарности": Помощь Украине – не благотворительность, она воюет за нас
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен упрекнула Запад за заявления о том, что Киев не благодарен за поддержку, которую он получает. Об этом Валтонен сказала в интервью Financial Times.
Финляндия ответила на заявления, прозвучавшие на саммите НАТО, о том, что Украина не выказывает достаточной благодарности Западу за поддержку, заявив, что помощь украинцам не следует рассматривать как благотворительность.
"Нам на Западе нужно понять, что это не благотворительность, потому что Украина борется за нас. Они борются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности", – заявила Валтонен в интервью.
Глава МИД Финляндии отметила, что Запад по-прежнему привержен Украине и что это в его интересах.
"Я бы не сказала, что есть какая-то усталость, и я надеюсь, что ее никогда не будет", — сказала Валтонен.
Но она добавила: "Есть правда в том, что Европе также нужно делать больше. И я думаю, что, какой бы печальной ни была война, ключевым выводом стало то, что в Европе внезапно появилось осознание того, что нам нужно инвестировать в нашу оборону гораздо больше, чем мы делали раньше".
- На фоне саммита НАТО в Вильнюсе из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс произошел "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк.
- 12 июля на саммите НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Президент Зеленский в ответ сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу. Он также иронизировал, что украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить Уоллеса лично.
- Уоллес высказался о скандале с "неблагодарной Украиной": Искажено, я буду продолжать поддерживать ВСУ.
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