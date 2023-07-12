Украинка едва не поругалась с советником Байдена. Салливан хочет большей благодарности
На фоне саммита НАТО в Вильнюсе из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс произошел "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк, пишет CNN.
На брифинге в Вашингтоне Каленюк эмоционально поинтересовалась, каких реформ не хватает союзникам, чтобы Украину все-таки пригласили в Альянс.
"Пожалуйста, посоветуйте мне: что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боитесь, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3? Готовить ли сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет 18?" — спросила она Салливана.
Представитель администрации Байдена поблагодарил ее за усилия по продвижению демократии, призвал украинцев противостоять российской агрессии, указал на "огромный потенциал", который США передали Украине для такой борьбы, и напомнил о постоянной солидарности со стороны Вашингтона и других партнеров.
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По его словам, Байден "был четок и прямолинеен" в комментариях насчет Украины и НАТО, "и кое-что из того, что вы сказали в своих комментариях о мотивах, я думаю, было совершенно необоснованным и неоправданным".
Салливан повторил за президентом США, что взять Украину в НАТО сейчас – это втянуть весь Альянс в войну против РФ. Он посоветовал Каленюк "оставить инсинуации или подтексты за дверьми, чтобы мы могли поговорить друг с другом по доброй воле".
Затем он указал ей, что "американский народ заслуживает определенной благодарности", но добавил, что "на самом деле несет это бремя народ Украины, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. И мы будем делать это, и я лично буду делать это каждый божий день".
- Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
- Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
- 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.
- 12 июля Зеленского спросили, как он будет убеждать Байдена, что место Украины в НАТО. Ответ: "Не собираюсь".
- Весной 2021 года Каленюк писала, что "и Блинкен, и США понимают, что коррупция – это угроза нацбезопасности Украины".
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