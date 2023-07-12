Зеленского спросили, как он будет убеждать Байдена взять Украину в НАТО: Не собираюсь

Украина нужна НАТО не меньше, чем НАТО – Украине. С такой позицией отправится на сегодняшнюю встречу с американским коллегой Джо Байденом президент Владимир Зеленский, о чем он сообщил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

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Отвечая на вопрос журналистки, как он собирается "убеждать Байдена, что Украина готова к членству в НАТО", глава государства сказал, что "не собирается" подыскивать аргументы для того, чтобы Байден "видел нас в НАТО".

Он сказал, что "аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока европейского континента, восточного фланга НАТО".

"Я считаю, что мы нужны НАТО не меньше, чем наоборот, и считаю, что это абсолютно справедливо. <...> Я уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы все будем делать, чтобы у нас с Соединенными Штатами было одинаковое понимание и одинаковое видение", – подчеркнул Зеленский.

Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.

11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

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