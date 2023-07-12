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Зеленського запитали, як він переконуватиме Байдена взяти Україну в НАТО. Відповідь: Не збираюся

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 13:47
Зеленського запитали, як він переконуватиме Байдена взяти Україну в НАТО. Відповідь: Не збираюся - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Україна потрібна НАТО не менше, ніж НАТО – Україні. З такою позицією вирушить на сьогоднішню зустріч з американським колегою Джо Байденом президент Володимир Зеленський, про що він повідомив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

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Відповідаючи на запитання журналістки, як він збирається "переконувати Байдена, що Україна готова до членства в НАТО", глава держави сказав, що "не збирається" підшукувати аргументи для того, щоб Байден "бачив нас у НАТО".

Він сказав, що "аргументи мають бути взаємними, тому що це є безпека сходу європейського континенту, східного флангу НАТО".

"Я вважаю, що ми потрібні НАТО не менше, ніж навпаки, і вважаю, що це абсолютно справедливо. <...> Я впевнений, що після війни Україна буде в НАТО. Ми все робитимемо, щоб у нас зі Сполученими Штатами було однакове розуміння та однакове бачення", – наголосив Зеленський.

  • Україна неодноразово говорила, що хоче отримати у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
  • Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.
  • 11 липня 2023 року опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.

Читайте хроніку: Саміт НАТО. Які союзники та які гарантії дають Україні, Зеленський та Байден

Євген Пилипенко
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саміт натоНАТОвійнаВолодимир ЗеленськийЄнс Столтенберг
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