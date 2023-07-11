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Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага до України

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11.07.2023, 13:23
Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага до України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі та розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, Україна цінує союзників та спільну безпеку, а також відкритий діалог.

"Україна буде представлена у Вільнюсі на саміті НАТО. Тому що це повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу наголосити: це формулювання лише щодо запрошення, а не про членство України", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення.

"Це схоже, що немає готовності ні запросити Україну до НАТО, ні зробити її членом Альянсу. Відтак залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність — це слабкість. І я відверто підніму це на саміті", — резюмував глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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