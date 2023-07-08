RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лінкявічюс про саміт НАТО: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу – це буде помилка

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 11:20
Лінкявічюс про саміт НАТО: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу – це буде помилка - Фото
Лінас Лінкявічюс (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Дискусії щодо декларації саміту НАТО у Вільнюсі будуть йти до останнього моменту, але не можна дати Росії відчути слабкість. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Якщо росіяни відчують хоч щось, трохи схоже на перемогу, то це буде велика помилка. Вони можуть спробувати це продати вдома, що "СВО" вдалася – НАТО забарилося, не буде України в НАТО", – сказав він.

За словами Лінкявічюса, дискусії щодо декларації глав держав триватимуть до останнього моменту. І дуже важливо, які слова у ній будуть.

Він сподівається, що буде прогрес порівняно із формулюванням Будапештського саміту.

ДОВІДКА. На саміті НАТО у Бухаресті 2008 року зафіксували, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через план дій щодо членства. Але не було вказівок дат і будь-якої конкретики, коли це станеться.

ПДЧ було винайдено, щоб допомогти зблизитися з НАТО, нагадав Лінкявічюс. Але для деяких країн став буфером, штучним кордоном, щоби тримати на дистанції. "Це треба зняти у Вільнюсі", – каже дипломат.

Але якщо Україна не досягне бажаного, то на Вільнюсі життя не закінчується – їй треба продовжувати боротьбу, наполягає Лінкявічюс. Адже альтернативи НАТО для України немає.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Не штучні, не ще один Будапештський меморандум, а щось дуже важливе. Це потрібно зробити", – підсумував він.

Читайте також: Інтерв'ю | Лінкявічюс: Путіну настав час думати, як вижити. А НАТО – не повторювати своїх помилок

Марко Сировой
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Лінас ЛінкявічюсНАТОсамітмзс литвигарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 