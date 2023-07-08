Лінкявічюс про саміт НАТО: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу – це буде помилка

Дискусії щодо декларації саміту НАТО у Вільнюсі будуть йти до останнього моменту, але не можна дати Росії відчути слабкість. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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"Якщо росіяни відчують хоч щось, трохи схоже на перемогу, то це буде велика помилка. Вони можуть спробувати це продати вдома, що "СВО" вдалася – НАТО забарилося, не буде України в НАТО", – сказав він.

За словами Лінкявічюса, дискусії щодо декларації глав держав триватимуть до останнього моменту. І дуже важливо, які слова у ній будуть.

Він сподівається, що буде прогрес порівняно із формулюванням Будапештського саміту.

ДОВІДКА. На саміті НАТО у Бухаресті 2008 року зафіксували, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через план дій щодо членства. Але не було вказівок дат і будь-якої конкретики, коли це станеться.

ПДЧ було винайдено, щоб допомогти зблизитися з НАТО, нагадав Лінкявічюс. Але для деяких країн став буфером, штучним кордоном, щоби тримати на дистанції. "Це треба зняти у Вільнюсі", – каже дипломат.

Але якщо Україна не досягне бажаного, то на Вільнюсі життя не закінчується – їй треба продовжувати боротьбу, наполягає Лінкявічюс. Адже альтернативи НАТО для України немає.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Не штучні, не ще один Будапештський меморандум, а щось дуже важливе. Це потрібно зробити", – підсумував він.

Україна неодноразово говорила, що хоче одержати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

5 липня у Білому домі заявили, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона проведе необхідні реформи. У МЗС відреагували і закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.

Глава ГУР Буданов вважає, що очікування українського суспільства від саміту НАТО не буде задоволено.

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