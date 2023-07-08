Линкявичюс о саммите НАТО: Если Россия почувствует хоть какую-то победу – это будет ошибка

Дискуссии о декларации саммита НАТО в Вильнюсе будут идти до последнего момента, но нельзя дать России почувствовать слабость. Об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если россияне почувствуют хоть что-то, немного похожее на победу, то это будет большая ошибка. Они могут попытаться это продать дома, что "СВО" удалась – НАТО замешкалось, не будет Украины в НАТО", – сказал он.

По словам Линкявичюса, дискуссии о декларации глав государств будут продолжаться до последнего момента. И очень важно, какие слова в ней будут.

Он надеется, что будет прогресс в сравнении с формулировкой Будапештского саммита.

СПРАВКА. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года зафиксировали, что Украина и Грузия станут членами НАТО через план действий по членству. Но не было указаний дат и какой-либо конкретики, когда это произойдет.

ПДЧ был изобретен, чтобы помочь сблизиться с НАТО, напомнил Линкявичюс. Но для некоторых стран стал буфером, искусственным рубежом, чтобы держать на дистанции. "Это надо снять в Вильнюсе", – говорит дипломат.

Но если Украина и не достигнет желаемого, то на Вильнюсе жизнь не заканчивается – ей надо продолжать борьбу, настаивает Линкявичюс. Ведь альтернативы НАТО для Украины нет.

"Украине нужны гарантии безопасности. Не искусственные, не еще один Будапештский меморандум, а что-то очень важное. Это нужно сделать", – подытожил он.

Украина неоднократно говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашения в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

5 июля в Белом доме заявили, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она проведет необходимые реформы. В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.

Глава ГУР Буданов считает, что ожидания украинского общества от саммита НАТО не будут удовлетворены.

Читайте также: Интервью | Линкявичюс: Путину пора думать, как выжить. А НАТО – не повторять своих ошибок

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.