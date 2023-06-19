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НАТО не готовит официальное приглашение Украины в альянс на саммите – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 14:44
НАТО не готовит официальное приглашение Украины в альянс на саммите – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

Лидеры НАТО не будут приглашать Украину присоединиться к альянсу на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"На саммите в Вильнюсе и в ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО", – сказал он.

По словам Столтенберга, на июльском Вильнюсском саммите будет изложено видение будущего Украины как "независимого демократического члена евроатлантической семьи", союзники обсудят стремление Украины к членству.

Генсек НАТО подчеркнул, что справедливый мир не может быть просто замораживанием войны.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать замораживания конфликта и принятия сделки, продиктованной Россией", – сказал он.

Читайте также: Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины

Наталья Медведева
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