НАТО не готовит официальное приглашение Украины в альянс на саммите – Столтенберг
Лидеры НАТО не будут приглашать Украину присоединиться к альянсу на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"На саммите в Вильнюсе и в ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО", – сказал он.
По словам Столтенберга, на июльском Вильнюсском саммите будет изложено видение будущего Украины как "независимого демократического члена евроатлантической семьи", союзники обсудят стремление Украины к членству.
Генсек НАТО подчеркнул, что справедливый мир не может быть просто замораживанием войны.
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать замораживания конфликта и принятия сделки, продиктованной Россией", – сказал он.
- 1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что НАТО должно упростить вступление Украины, отменив для нее необходимость проходить План действий по членству.
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