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Кулеба призвал Столтенберга привести решения НАТО "в соответствие с новой реальностью"

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:16
Кулеба призвал Столтенберга привести решения НАТО
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга привести решения Североатлантического альянса "в соответствие с новой реальностью". Об этом Кулеба написал в Twitter.

Глава МИД сообщил, что беседовал со Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит стал успешным для НАТО и Украины.

"Я также подчеркнул важность шага к членству Украины, в частности отказа от ПДЧ. Пришло время привести решения НАТО в соответствие с новой реальностью", – заявил Кулеба.

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Наталья Медведева
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