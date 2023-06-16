Кулеба призвал Столтенберга привести решения НАТО "в соответствие с новой реальностью"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга привести решения Североатлантического альянса "в соответствие с новой реальностью". Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Глава МИД сообщил, что беседовал со Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит стал успешным для НАТО и Украины.

"Я также подчеркнул важность шага к членству Украины, в частности отказа от ПДЧ. Пришло время привести решения НАТО в соответствие с новой реальностью", – заявил Кулеба.

1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

Президент США Джо Байден хочет предложить Украине "израильскую модель" безопасности с 10-летней стабильной военной помощью вместо вступления в НАТО.

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