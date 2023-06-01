Франция хочет дать Украине план членства в НАТО, Германия советует ждать окончания войны

Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в Североатлантический Альянс, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах министерской встречи с коллегами по НАТО в Осло сказала журналистам, что Франция хочет видеть "четко проработанный путь с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в хороших условиях безопасности". При этом она не уверена, будут ли в этом плане точные даты, "потому что есть еще много моментов, которые нужно обсудить".

Колонна отметила, что речь не идет о принятии "сегодня", однако, считает она, сейчас союзникам по НАТО "нужно сделать больше, чем в 2008 году", когда Украина получила лишь декларацию о возможности ее вступления в Альянс.

В то де время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам, что, по ее мнению, "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".

Вопрос о принятии Украины в Альянс предварительно обсуждается на встрече глав МИД стран НАТО в Осло, так как на саммите НАТО в июле лидеры предполагают подписать масштабный пакет долгосрочной поддержки Украины.

Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все более отодвигаются, и это вызывает разочарование не только у солдат, которые борются за свободу, но и у всего народа Украины.

19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.

22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.

23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

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