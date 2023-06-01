Франция хочет дать Украине план членства в НАТО, Германия советует ждать окончания войны
Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в Североатлантический Альянс, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах министерской встречи с коллегами по НАТО в Осло сказала журналистам, что Франция хочет видеть "четко проработанный путь с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в хороших условиях безопасности". При этом она не уверена, будут ли в этом плане точные даты, "потому что есть еще много моментов, которые нужно обсудить".
Колонна отметила, что речь не идет о принятии "сегодня", однако, считает она, сейчас союзникам по НАТО "нужно сделать больше, чем в 2008 году", когда Украина получила лишь декларацию о возможности ее вступления в Альянс.
В то де время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам, что, по ее мнению, "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".
Вопрос о принятии Украины в Альянс предварительно обсуждается на встрече глав МИД стран НАТО в Осло, так как на саммите НАТО в июле лидеры предполагают подписать масштабный пакет долгосрочной поддержки Украины.
Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все более отодвигаются, и это вызывает разочарование не только у солдат, которые борются за свободу, но и у всего народа Украины.
- 19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.
- 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.
- 23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.
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