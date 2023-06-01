Франція хоче дати Україні план членства в НАТО, Німеччина радить чекати закінчення війни

Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до Північноатлантичного Альянсу, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна. Про це повідомляє Bloomberg.

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Глава МЗС Франції Катрін Колонна в кулуарах міністерської зустрічі з колегами по НАТО в Осло сказала журналістам, що Франція хоче бачити "чітко опрацьований шлях з етапами та послідовностями, щоб Україна могла, коли настане час, приєднатися до нас у добрих умовах безпеки". Водночас вона не впевнена, чи будуть у цьому плані точні дати, "бо є ще багато моментів, які потрібно обговорити".

Катрін Колонна зазначила, що не йдеться про прийняття "сьогодні", проте, вважає вона, зараз союзникам по НАТО "треба зробити більше, ніж у 2008 році", коли Україна отримала лише декларацію про можливість її вступу до Альянсу.

Водночас, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила журналістам, що, на її думку, "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена в розпал війни".

Питання про прийняття України до Альянсу попередньо обговорюється на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Осло, оскільки на саміті НАТО у липні лідери мають намір підписати масштабний пакет довгострокової підтримки України.

Сьогодні на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові президент Володимир Зеленський сказав, що питання про прийняття України до НАТО надто затягнулося, надії на вступ все більше відсуваються, і це викликає розчарування не лише у солдатів, які борються за свободу, а й у всього народу України.

19 травня 2023 року посол України в НАТО заявила, що Україна хоче отримати такі ж гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу до Альянсу. Проте гарантії безпеки надає не НАТО, а окремі держави.

22 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що західні союзники готові запропонувати Україні модель безпеки, подібну до ізраїльської.

23 травня представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

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