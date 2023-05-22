НАТО запропонує Україні ізраїльську модель безпеки, поки вона не вступить в Альянс – WSJ

Поки Україна не вступила у НАТО, західні союзники готові запропонувати їй модель безпеки, подібну до ізраїльської. Про це The Wall Street Journal розповів президент Польщі Анджей Дуда та інші політики.

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Зазначається, що така модель полегшить передачу зброї й передових технологій Україні та стане кроком на шляху до її майбутнього членства в НАТО.

За словами західних чиновників, з якими поговорили журналісти, угода з Україною на ізраїльський зразок може змінити перебіг війни з Росією. Представник Білого дому сказав, що обговорення ізраїльської моделі "допоможе вирішити основні питання безпеки України".

"Дискусія з цього питання триває прямо зараз. Росія має зрозуміти сьогодні, що Україна отримала гарантії безпеки, і що вони не закінчаться з часом або через втому Заходу", – доповнив Дуда.

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Колишній керівник відділу з політичного планування НАТО Фабрис Пот'є заявив, що США виступатимуть головним гарантом заходів безпеки для України.

Крім Сполучених Штатів, до відповідного договору планують приєднатися Велика Британія, Німеччина і Франція. За даними журналістів, лідери Німеччини і Франції загалом згодні з планом.

"Договір має бути досить обов'язковим, щоб бути вартим довіри — інакше Росія не сприйматиме його серйозно, і угода не зможе зупинити її й запобігти ще одній війні", – сказав він.

Очікується, що угода про безпеку буде підписана після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, повідомили WSJ чиновники, знайомі з переговорами.

ДОВІДКА. Ізраїль не входить до НАТО, і члени Альянсу, зокрема США, не зобов'язані допомагати країні у війні. Протягом десятиліть Ізраїль підтримував особливі відносини зі США, залишаючись найнадійнішим партнером Вашингтона на Близькому Сході, а також найбільшим отримувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.

19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.

24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".

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