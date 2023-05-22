НАТО запропонує Україні ізраїльську модель безпеки, поки вона не вступить в Альянс – WSJ
Поки Україна не вступила у НАТО, західні союзники готові запропонувати їй модель безпеки, подібну до ізраїльської. Про це The Wall Street Journal розповів президент Польщі Анджей Дуда та інші політики.
Зазначається, що така модель полегшить передачу зброї й передових технологій Україні та стане кроком на шляху до її майбутнього членства в НАТО.
За словами західних чиновників, з якими поговорили журналісти, угода з Україною на ізраїльський зразок може змінити перебіг війни з Росією. Представник Білого дому сказав, що обговорення ізраїльської моделі "допоможе вирішити основні питання безпеки України".
"Дискусія з цього питання триває прямо зараз. Росія має зрозуміти сьогодні, що Україна отримала гарантії безпеки, і що вони не закінчаться з часом або через втому Заходу", – доповнив Дуда.
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Колишній керівник відділу з політичного планування НАТО Фабрис Пот'є заявив, що США виступатимуть головним гарантом заходів безпеки для України.
Крім Сполучених Штатів, до відповідного договору планують приєднатися Велика Британія, Німеччина і Франція. За даними журналістів, лідери Німеччини і Франції загалом згодні з планом.
"Договір має бути досить обов'язковим, щоб бути вартим довіри — інакше Росія не сприйматиме його серйозно, і угода не зможе зупинити її й запобігти ще одній війні", – сказав він.
Очікується, що угода про безпеку буде підписана після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, повідомили WSJ чиновники, знайомі з переговорами.
- 19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.
- 24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".
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