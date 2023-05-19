Гарантії безпеки дає не НАТО, можемо повторити досвід Фінляндії та Швеції – посол України
Перемовини щодо гарантій безпеки ведуться з окремими державами, а не з НАТО в цілому, а Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс, розповіла в інтерв'ю LIGA.net голова Місії України Наталія Галібаренко.
Вона зазначила, що Україна веде перемовини на двосторонньому рівні з окремими державами, а не з НАТО в цілому: "Тому що в Альянсі є лише одні гарантії безпеки — це п'ята стаття".
Галібаренко розповіла, що Україна дивиться на досвід Швеції та Фінляндії, які отримали гарантії безпеки від США та Великої Британії на час до вступу в НАТО.
"Ми не хочемо створити вакуум нескінченного ризику повторення війни до моменту, коли відбудеться членство. І якщо вдасться досягти з великими державами домовленості про гарантії — це було б велике досягнення для України", – сказала вона.
Україна ставить перед собою завдання отримати дієві гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, повідомила Галібаренко.
"Зараз не можу вам сказати [чи зможе отримати], щоб не забігати вперед. Можливо. Така задача є. Стаття п’ята [НАТО] залишається для нас кінцевою метою", – зазначила голова Місії України.
Стосовно повторення сценарію Фінляндії та Швеції щодо гарантій, Галібаренко відповіла, що Україна може скористатися цим досвідом: "Україна під час війни вже не раз дивувала багатьох натівських партнерів".
Проте існує принципова відмінність між Україною та скандинавськими державами, оскільки вона перебуває в активній фазі війни з ядерною державою, що накладає відбиток на переговори щодо гарантій безпеки, підсумувала вона.
- 11 травня 2022 року Велика Британія підписала декларацію про взаємні гарантії безпеки зі Швецією.
- 19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.
- 24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".
Читайте також: Угорщина спекулює на проблемах нацменшин, щоб блокувати наш вступ до НАТО — посол України
Коментарі