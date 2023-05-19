Гарантії безпеки дає не НАТО, можемо повторити досвід Фінляндії та Швеції – посол України

Перемовини щодо гарантій безпеки ведуться з окремими державами, а не з НАТО в цілому, а Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс, розповіла в інтерв'ю LIGA.net голова Місії України Наталія Галібаренко.

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Вона зазначила, що Україна веде перемовини на двосторонньому рівні з окремими державами, а не з НАТО в цілому: "Тому що в Альянсі є лише одні гарантії безпеки — це п'ята стаття".

Галібаренко розповіла, що Україна дивиться на досвід Швеції та Фінляндії, які отримали гарантії безпеки від США та Великої Британії на час до вступу в НАТО.

"Ми не хочемо створити вакуум нескінченного ризику повторення війни до моменту, коли відбудеться членство. І якщо вдасться досягти з великими державами домовленості про гарантії — це було б велике досягнення для України", – сказала вона.

Україна ставить перед собою завдання отримати дієві гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, повідомила Галібаренко.

"Зараз не можу вам сказати [чи зможе отримати], щоб не забігати вперед. Можливо. Така задача є. Стаття п’ята [НАТО] залишається для нас кінцевою метою", – зазначила голова Місії України.

Стосовно повторення сценарію Фінляндії та Швеції щодо гарантій, Галібаренко відповіла, що Україна може скористатися цим досвідом: "Україна під час війни вже не раз дивувала багатьох натівських партнерів".

Проте існує принципова відмінність між Україною та скандинавськими державами, оскільки вона перебуває в активній фазі війни з ядерною державою, що накладає відбиток на переговори щодо гарантій безпеки, підсумувала вона.

11 травня 2022 року Велика Британія підписала декларацію про взаємні гарантії безпеки зі Швецією.

19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.

24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".

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