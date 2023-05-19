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Гарантии дает не НАТО, можем повторить путь Финляндии и Швеции – посол Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 10:31
Гарантии дает не НАТО, можем повторить путь Финляндии и Швеции – посол Украины - Фото
Наталья Галибаренко (скриншот с видео)

Переговоры о гарантиях безопасности ведутся с отдельными государствами, а не с НАТО в целом, а Украина хочет получить такие же гарантии, как были у Швеции и Финляндии до вступления в Альянс, рассказала в интервью LIGA.net глава Миссии Украины Наталья Галибаренко.

Она отметила, что Украина ведет переговоры на двустороннем уровне с отдельными государствами, а не с НАТО в целом: "Потому что в Альянсе есть только одни гарантии безопасности – это пятая статья".

Галибаренко рассказала, что Украина смотрит на опыт Швеции и Финляндии, которые получили гарантии безопасности от США и Великобритании на время вступления в НАТО.

"Мы не хотим создать вакуум бесконечного риска повторения войны до момента, когда состоится членство. И если удастся достичь с большими государствами договоренности о гарантиях – это было бы большим достижением для Украины", – сказала она.

Украина ставит перед собой задачу получить действенные гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, сообщила Галибаренко.

"Сейчас не могу вам сказать [может ли получить], чтобы не забегать вперед. Возможно. Такая задача есть. Статья пятая [НАТО] остается для нас конечной целью", – отметила глава Миссии Украины.

Относительно повторения сценария Финляндии и Швеции по гарантиям, Галибаренко ответила, что Украина может воспользоваться этим опытом: "Украина во время войны уже не раз удивляла многих натовских партнеров".

Однако существует принципиальное различие между Украиной и скандинавскими государствами, поскольку она находится в активной фазе войны с ядерным государством, что накладывает отпечаток на переговоры о гарантиях безопасности, подытожила она.

  • 11 мая 2022 года Великобритания подписала декларацию о взаимных гарантиях безопасности со Швецией.
  • 19 февраля 2023 года премьер Великобритании заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до июльского саммита Альянса.
  • 24 апреля в Евросоюзе выступили за гарантии безопасности для Украины: "Не разрешим стать серой зоной".

Читайте также: Венгрия спекулирует на проблемах нацменьшинств, чтобы блокировать наше вступление в НАТО – посол Украины

Артём Джерипа
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натоФинляндияшвецияНаталья Галибаренкогарантии безопасности
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