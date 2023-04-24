"Не позволим стать серой зоной". В ЕС выступили за гарантии безопасности для Украины
Премьеры Польши, Чехии и Словакии Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер считают, что планировать послевоенные гарантии безопасности для Украины не слишком рано. Об этом говорится в их общей статье для Foreign Affais.
Свое убеждение главы трех европейских правительств аргументируют тем, что в Украине не будет никаких инвестиций и возобновлений, если она не сможет оградить себя от предстоящей агрессии.
В статье премьеры затронули тему июльского саммита НАТО в Вильнюсе, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.
Они напомнили, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.
"Сейчас пора для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать "серой зоной"", – говорится в статье.
Главы трех правительств объяснили, что так называемые серые зоны, о которых 24 апреля на брифинге в Житомире говорила премьер Эстонии Кая Каллас, "создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряженность в мире, провоцируя новые войны".
- 24 апреля 2023 года Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не остановится в Украине.
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