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"Не позволим стать серой зоной". В ЕС выступили за гарантии безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 19:13

Премьеры Польши, Чехии и Словакии Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер считают, что планировать послевоенные гарантии безопасности для Украины не слишком рано. Об этом говорится в их общей статье для Foreign Affais.

Свое убеждение главы трех европейских правительств аргументируют тем, что в Украине не будет никаких инвестиций и возобновлений, если она не сможет оградить себя от предстоящей агрессии.

В статье премьеры затронули тему июльского саммита НАТО в Вильнюсе, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Они напомнили, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.

"Сейчас пора для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать "серой зоной"", – говорится в статье.

Главы трех правительств объяснили, что так называемые серые зоны, о которых 24 апреля на брифинге в Житомире говорила премьер Эстонии Кая Каллас, "создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряженность в мире, провоцируя новые войны".

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Мілана Головань
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Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий война нато Кая Каллас петр фиала гарантии безопасности эдуард гегер
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