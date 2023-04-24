Зеленский: ВСУ готовятся к контрнаступлению, мы стали сильнее и верим, что победа близка
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к наступлению и выразил надежду, что победа в войне близка. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia.
По его словам, ситуация на фронте сложная, однако Украина продолжает воевать и становится сильнее.
"Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", — сказал Зеленский.
Он отметил, что украинский народ полон решимости вернуть оккупированные территории и заниматься развитием страны.
Глава государства подчеркнул, что ВСУ готовятся к своему наступлению и приуменьшил влияние слитых секретных документов Пентагона на планы украинского командования.
"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", — резюмировал он, выразив уверенность в успехе Сил обороны.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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