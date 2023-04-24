Зеленский: ВСУ готовятся к контрнаступлению, мы стали сильнее и верим, что победа близка

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к наступлению и выразил надежду, что победа в войне близка. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia.

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По его словам, ситуация на фронте сложная, однако Украина продолжает воевать и становится сильнее.

"Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинский народ полон решимости вернуть оккупированные территории и заниматься развитием страны.

Глава государства подчеркнул, что ВСУ готовятся к своему наступлению и приуменьшил влияние слитых секретных документов Пентагона на планы украинского командования.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", — резюмировал он, выразив уверенность в успехе Сил обороны.

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Дмитро Гриниченко

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