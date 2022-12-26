Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
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Комментируя многочисленные опасения в западных странах о том, что Крым является "красной линией", он сказал, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.
"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", — сказал Буданов.
По его словам, Украина — это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с мировым порядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с основами ООН.
"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — резюмировал он.
- Также начальник ГУР сказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
- Он подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.
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