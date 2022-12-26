UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 08:18
Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют - Фото
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба ОП)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя многочисленные опасения в западных странах о том, что Крым является "красной линией", он сказал, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. 

"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", — сказал Буданов.

По его словам, Украина — это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с мировым порядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с основами ООН.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — резюмировал он.

Читайте также: Интервью | Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым разведка Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 