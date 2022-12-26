"Это было давно". Буданов подтвердил – Арестович служил в ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Определенная часть людей сомневаются, что нынешний видеоблогер, выступающий как военный эксперт в различных политических передачах/шоу, Арестович ранее числился в ГУР. О службе там он неоднократно упоминал, не вдаваясь в подробности.

Вопрос Буданову звучал так: "Алексей Арестович действительно служил в ГУР?"

"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да", – ответил глава военной разведки.

В середине декабря 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Арестович описывает войну "простым языком", но точная информация – только от военных.

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Євген Пилипенко , Юрій Смірнов , Валерія Кондратова

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