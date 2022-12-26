"Это было давно". Буданов подтвердил – Арестович служил в ГУР
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
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Определенная часть людей сомневаются, что нынешний видеоблогер, выступающий как военный эксперт в различных политических передачах/шоу, Арестович ранее числился в ГУР. О службе там он неоднократно упоминал, не вдаваясь в подробности.
Вопрос Буданову звучал так: "Алексей Арестович действительно служил в ГУР?"
"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да", – ответил глава военной разведки.
В середине декабря 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Арестович описывает войну "простым языком", но точная информация – только от военных.
- 20 августа 2022 года на Банковой заявили, что Арестович – советник не главы ОП, а всего ОП.
- Арестович как ЛОМ опережал Залужного и Резникова в опросах в августе.
- Секретарь СНБО Данилов об анонсах контратак и ударов по Крымскому мосту: "Я не Арестович и не Подоляк".
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