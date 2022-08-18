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Арестович и Жданов как ЛОМы опередили Залужного и Резникова, лидер – Зеленский: опрос

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 12:38
Арестович и Жданов как ЛОМы опередили Залужного и Резникова, лидер – Зеленский: опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Президента Владимира Зеленского в июле называли человеком, дающим достоверную информацию, которая заслуживает доверия, вдвое больше украинцев, чем ближайшего "конкурента" – внештатного советника главы Офиса президента, видеоблогера Алексея Арестовича. Об этом говорится в результатах опроса КМИС о так называемых лидерах общественного мнения (ЛОМ).

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Вопрос звучал так: "Сейчас мы просим вас подумать о публичных лицах, которые, по вашему мнению, дают преимущественно или всегда достоверную информацию. Это могут быть эксперты, журналисты, политики, волонтеры, военнослужащие, блоггеры и т.д. Назовите, пожалуйста, пять таких лиц".

Половина – 56% – опрошенных смогли назвать по крайней мере одну конкретную фамилию.

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Чаще всего называли Зеленского (29%), затем следуют Арестович (14%) и еще один видеоблогер – военный эксперт Олег Жданов (12%).

Эти двое публичных персон опередили в опросе главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного (9%).

Главный медиаспикер Банковой Михаил Подоляк имеет показатель в 4%.

Министр обороны Алексей Резников занял восьмое место в списке с показателем 3%. Такой же – у интервьюера Дмитрия Гордона и военного корреспондента Юрия Бутусова.

Полный (топ-10) список:

29% – Владимир Зеленский;
14% – Алексей Арестович;
12% – Олег Жданов;
9% – Валерий Залужный;
9% – Сергей Притула;
4% – Виталий Ким;
4% – Михаил Подоляк;
3% – Алексей Резников;
3% – Дмитрий Гордон;
3% – Юрий Бутусов.

Опрос проводился по телефону с использованием компьютера в июле 2022 года среди 1000 совершеннолетних украинцев, которые по состоянию на 23 февраля проживали на подконтрольной Украине территории (но включая жителей территорий, оккупированных РФ после 24 февраля; выехавших за границу после 24 февраля не опрашивали). Погрешность – 0,7-3,4%. Опрос проведен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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Евгений Пилипенко
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