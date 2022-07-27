84% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС
Абсолютное большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок России, даже если из-за этого война может длиться дольше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
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Социологи получили такие результаты (в скобках – данные на май):
84% (82%) – ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы независимости.
10% (10%) – для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
Такие результаты характерны для всей страны. В том числе на востоке, где идут ожесточенные бои, против уступок России выступают 77% граждан.
Уступки не поддерживают как украинцы, которые считают себя украиноязычными (88%), так и русскоязычными (78%). Большинство противников – и среди русскоязычных людей, которые считают себя этническими россиянами (68%).
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Опрос проводился с 6 по 20 июля среди 2000 совершеннолетних граждан Украины, кроме жителей временно оккупированного Крыма, ОРДЛО и тех, кто выехал за границу после широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдавать территории, поскольку это наша земля.
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