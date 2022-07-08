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Зеленский об уступках РФ для мира: Украинцы не готовы отдавать территории, это наша земля

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 09:10
Зеленский об уступках РФ для мира: Украинцы не готовы отдавать территории, это наша земля - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Украинцы не готовы уступать России временно оккупированные территории и будут за них сражаться. Об этом в интервью CNN заявил президент Владимир Зеленский.

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Интервьюер спросил, реалистично ли освобождение Украиной всех оккупированных территорий.

"Мы будем бороться за каждый дюйм нашей земли. Мы, может, сразу все не вернем. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы – для этого нам нужно техническое обеспечение. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые оккупированные территории мы, хотелось бы в это верить, вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь – это меньше жертв", – ответил Зеленский.

Интервьюер спросил, может ли Украина уступить какую-либо территорию для мирного соглашения и окончания войны.

"Украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории как новые территории РФ. Это наша земля. Мы всегда это говорим и собираемся это доказать", – ответил президент.

Зеленский также считает, что возможно закончить боевые действия до конца года, если Украина будет крепкой, западные страны будут ей помогать, и Бог будет на ее стороне.

"Мы можем закончить по крайней мере военную часть этой войны. Если мы будем крепкими, как я сказал, мы окажемся в моменте, когда России придется уже сесть за стол переговоров… Говорить – это финальная стадия любой войны", – подытожил он.

  • Глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует: в августе начнется перелом в войне, это закончится катастрофой для России – и ничем иным.
  • 7 июля украинский переговорщик с РФ Михаил Подоляк заявил, что условия РФ неприемлемы, а переговоры сейчас идут лишь по гуманитарным вопросам и обмену пленными.

Читайте также: Джонсон: Уступки Путину приведут лишь к катастрофе, он воспримет их как награду

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры деоккупация мир уступки
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