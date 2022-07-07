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Условия России неприемлемы, переговоры идут только по обмену пленными — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 06:21
Условия России неприемлемы, переговоры идут только по обмену пленными — Подоляк - Фото
Украинская делегация на переговорах с РФ (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией сегодня продолжаются только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, контакты есть на уровне гуманитарных подгрупп, чтобы решать вопросы обмена пленными и телами погибших бойцов, а также открывать гуманитарные коридоры. 

Он отметил, что переговоры по политическим вопросам находятся на паузе, так как Россия считает, что имеет достаточно живой силы, чтобы добиться каких-либо целей в Украине. 

"Российские условия неприемлемы в любом случае. Потому что они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на время", — подчеркнул Подоляк, отметив, что условия на переговорах должны быть украинскими. 

Читайте также: Подоляк: Кремль отлично знает наши условия для переговоров 

Дмитрий Гриниченко
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