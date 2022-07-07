Условия России неприемлемы, переговоры идут только по обмену пленными — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией сегодня продолжаются только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, контакты есть на уровне гуманитарных подгрупп, чтобы решать вопросы обмена пленными и телами погибших бойцов, а также открывать гуманитарные коридоры.
Он отметил, что переговоры по политическим вопросам находятся на паузе, так как Россия считает, что имеет достаточно живой силы, чтобы добиться каких-либо целей в Украине.
"Российские условия неприемлемы в любом случае. Потому что они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на время", — подчеркнул Подоляк, отметив, что условия на переговорах должны быть украинскими.
- 29 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время публичного форума НАТО заявила, что для переговоров с Россией прежде всего необходимо обеспечить ее поражение в Украине.
- Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал "не подталкивать" Украину к переговорам с Россией и заявил, что война решается на поле боя.
- Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Большой семерки в Германии сказал, что мирные переговоры с Россией пока не актуальны.
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