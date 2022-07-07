Условия России неприемлемы, переговоры идут только по обмену пленными — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией сегодня продолжаются только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, контакты есть на уровне гуманитарных подгрупп, чтобы решать вопросы обмена пленными и телами погибших бойцов, а также открывать гуманитарные коридоры.

Он отметил, что переговоры по политическим вопросам находятся на паузе, так как Россия считает, что имеет достаточно живой силы, чтобы добиться каких-либо целей в Украине.

"Российские условия неприемлемы в любом случае. Потому что они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на время", — подчеркнул Подоляк, отметив, что условия на переговорах должны быть украинскими.

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Дмитрий Гриниченко

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