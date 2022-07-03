Подоляк: Кремль отлично знает наши условия для переговоров

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в Twitter базовые условия для переговоров с Россией.

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"Немедленное прекращение огня. Вывод Z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не переживать: придет время – и мы зафиксируем их на бумаге", – написал Подоляк.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что при возобновлении переговоров Украине "придется согласиться на все условия России".

29 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время публичного форума НАТО заявила, что для переговоров с Россией прежде всего необходимо обеспечить ее поражение в Украине.

Сергей Бережной

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