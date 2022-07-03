Подоляк: Кремль отлично знает наши условия для переговоров
03.07.2022, 20:07
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в Twitter базовые условия для переговоров с Россией.
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"Немедленное прекращение огня. Вывод Z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не переживать: придет время – и мы зафиксируем их на бумаге", – написал Подоляк.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что при возобновлении переговоров Украине "придется согласиться на все условия России".
- 29 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время публичного форума НАТО заявила, что для переговоров с Россией прежде всего необходимо обеспечить ее поражение в Украине.
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