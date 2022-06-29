Мы должны сперва победить Россию, а потом уже вести переговоры – Трасс

Для переговоров с Россией, прежде всего, необходимо обеспечить ее поражение в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время публичного форума НАТО.

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По словам Трасс, поражение России в Украине необходимо "во имя европейской безопасности, свободы и демократии".

"Это единственный способ, которым мы собираемся достичь прочного мира в Европе", — заявила Трасс.

Она отметила, что проведение переговоров сейчас, пока российская армия еще находится в Украине, "принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем".

Так же, по ее словам, нужно "усвоить уроки прошлого, например, неудачи минских соглашений", чтобы обеспечить прочный мир.

"Мой сильный месседж – мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры", — заявила Трасс.

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Мария Макуха

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