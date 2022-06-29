UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы должны сперва победить Россию, а потом уже вести переговоры – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 12:23
Мы должны сперва победить Россию, а потом уже вести переговоры – Трасс - Фото
Лиз Трасс (фото - Simon Dawson, No10 DS)

Для переговоров с Россией, прежде всего, необходимо обеспечить ее поражение в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время публичного форума НАТО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Трасс, поражение России в Украине необходимо "во имя европейской безопасности, свободы и демократии".

"Это единственный способ, которым мы собираемся достичь прочного мира в Европе", — заявила Трасс.

Она отметила, что проведение переговоров сейчас, пока российская армия еще находится в Украине, "принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем".

Так же, по ее словам, нужно "усвоить уроки прошлого, например, неудачи минских соглашений", чтобы обеспечить прочный мир.

"Мой сильный месседж – мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры", — заявила Трасс.

Читайте также: Кулеба и Трасс: Мы должны игнорировать капитулянтов, которые предлагают предать Украину

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война Лиз Трасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 