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Нужно обеспечить победу Украины. Если Путин победит, мир не будет в безопасности – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 17:51
Нужно обеспечить победу Украины. Если Путин победит, мир не будет в безопасности – Трасс - Фото
Лиз Трасс (фото - Twitter политика)

Мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности, если путинская Россия победит в Украине, и потому союзники "должны обеспечить победу Украины в этой великой борьбе за свободу". Об этом во время визита в Чехию заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.

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"Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ нашего общества: свободы, суверенитета и верховенства закона. Если он добьется успеха в Украине, мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", – сказала она.

Именно потому, добавила глава Форин-офиса, "мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила с восстановленным суверенитетом, а Россия была побеждена и сдержана".

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Трасс также заявила, что поддержка Вооруженных Сил Украины танками и самолетами "совершенно законна".

"Мы наблюдаем гнусные военные преступления, совершенные в Европе, преступления, которые, как мы когда-то надеялись, остались в истории. Перед лицом такого ужаса мы должны ответить силой. Умиротворение не может быть ответом", – подытожила министр.

Сегодня глава британского правительства Джонсон заявил о переговорах с Путиным: "Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу". Он также поддержал передачу ВСУ западных РСЗО.

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Евгений Пилипенко
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Великобритания война владимир путин самолет поддержка танк военная помощь союзники Лиз Трасс
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