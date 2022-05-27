Нужно обеспечить победу Украины. Если Путин победит, мир не будет в безопасности – Трасс

Мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности, если путинская Россия победит в Украине, и потому союзники "должны обеспечить победу Украины в этой великой борьбе за свободу". Об этом во время визита в Чехию заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.

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"Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ нашего общества: свободы, суверенитета и верховенства закона. Если он добьется успеха в Украине, мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", – сказала она.

Именно потому, добавила глава Форин-офиса, "мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила с восстановленным суверенитетом, а Россия была побеждена и сдержана".

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Трасс также заявила, что поддержка Вооруженных Сил Украины танками и самолетами "совершенно законна".

"Мы наблюдаем гнусные военные преступления, совершенные в Европе, преступления, которые, как мы когда-то надеялись, остались в истории. Перед лицом такого ужаса мы должны ответить силой. Умиротворение не может быть ответом", – подытожила министр.

Сегодня глава британского правительства Джонсон заявил о переговорах с Путиным: "Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу". Он также поддержал передачу ВСУ западных РСЗО.

27 апреля Трасс сказала, что "глобальная система безопасности подвела Украину, мир должен это исправить".

18 мая она заявила, что Великобритания выступает за трибунал по военным преступлениям для Путина.

Ранее Москва запретила Джонсону, Трасс и другим британским политикам ездить в Россию.

Глава Минобороны Чехии заявила, что сообщения, будто бы в НАТО договорились не давать ВСУ западные танки, – это фейк.

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Евгений Пилипенко

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