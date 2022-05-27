Нужно обеспечить победу Украины. Если Путин победит, мир не будет в безопасности – Трасс
Мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности, если путинская Россия победит в Украине, и потому союзники "должны обеспечить победу Украины в этой великой борьбе за свободу". Об этом во время визита в Чехию заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.
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"Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ нашего общества: свободы, суверенитета и верховенства закона. Если он добьется успеха в Украине, мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", – сказала она.
Именно потому, добавила глава Форин-офиса, "мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила с восстановленным суверенитетом, а Россия была побеждена и сдержана".
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Трасс также заявила, что поддержка Вооруженных Сил Украины танками и самолетами "совершенно законна".
"Мы наблюдаем гнусные военные преступления, совершенные в Европе, преступления, которые, как мы когда-то надеялись, остались в истории. Перед лицом такого ужаса мы должны ответить силой. Умиротворение не может быть ответом", – подытожила министр.
Сегодня глава британского правительства Джонсон заявил о переговорах с Путиным: "Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу". Он также поддержал передачу ВСУ западных РСЗО.
- 27 апреля Трасс сказала, что "глобальная система безопасности подвела Украину, мир должен это исправить".
- 18 мая она заявила, что Великобритания выступает за трибунал по военным преступлениям для Путина.
- Ранее Москва запретила Джонсону, Трасс и другим британским политикам ездить в Россию.
- Глава Минобороны Чехии заявила, что сообщения, будто бы в НАТО договорились не давать ВСУ западные танки, – это фейк.
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