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Ни отмены санкций, ни умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 15:32
Ни отмены санкций, ни умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее – Трасс - Фото
Лиз Трасс (Фото - EPA)

Не может быть ни отмены санкций, ни какого-либо умиротворения, которое сделает Путина сильнее. Об этом глава британского Форин Оффис Лиз Трасс сказала на брифинге в ходе визита в Боснию и Герцеговину, пишет The Guardian.

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Трасс прокомментировала вызванный вторжением России в Украину глобальный продовольственный кризис: российский диктатор Владимир Путин "хочет голодом взять мир в заложники" и что он использует как оружие угрозу массового голода из-за устроенной им блокады экспорта украинского зерна.

"Совершенно ужасно, что Путин пытается заставить мир заплатить ему выкуп. По сути, он превращает голод и нехватку еды в оружие против беднейших народов мира", – подчеркнула она.

Она сказала, что "просто нельзя позволить этому случиться" и что Путин должен снять блокаду с украинского зерна.

На вопрос, рассматривается ли снятие санкций в обмен на экспорт зерна из Украины, Трасс ответила, что нельзя допустить "ни отмены санкций, ни какого-либо умиротворения, которое в долгосрочной перспективе просто сделает Путина сильнее".

Читайте мнение: Шантаж голодом: Россия блокирует украинские порты ради снятия санкций. Как реагирует мир

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продовольственный кризис экспорт зерна Лиз Трасс блокада портов
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