Ни отмены санкций, ни умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее – Трасс
Не может быть ни отмены санкций, ни какого-либо умиротворения, которое сделает Путина сильнее. Об этом глава британского Форин Оффис Лиз Трасс сказала на брифинге в ходе визита в Боснию и Герцеговину, пишет The Guardian.
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Трасс прокомментировала вызванный вторжением России в Украину глобальный продовольственный кризис: российский диктатор Владимир Путин "хочет голодом взять мир в заложники" и что он использует как оружие угрозу массового голода из-за устроенной им блокады экспорта украинского зерна.
"Совершенно ужасно, что Путин пытается заставить мир заплатить ему выкуп. По сути, он превращает голод и нехватку еды в оружие против беднейших народов мира", – подчеркнула она.
Она сказала, что "просто нельзя позволить этому случиться" и что Путин должен снять блокаду с украинского зерна.
На вопрос, рассматривается ли снятие санкций в обмен на экспорт зерна из Украины, Трасс ответила, что нельзя допустить "ни отмены санкций, ни какого-либо умиротворения, которое в долгосрочной перспективе просто сделает Путина сильнее".
- Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разблокирование портов Украины для вывоза зерна возможно при условии смягчения санкций против России.
- Министр Дмитрий Кулеба назвал это требование шантажом и призвал Запад на него не поддаваться.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины.
- Сегодня сообщалось, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об организации безопасного коридора до Босфора для экспорта украинского зерна.
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